荷蘭、德國聯手丹麥宣布　軍援烏克蘭至少100輛豹1戰車

▲荷、丹、德3國將集資援助烏克蘭豹-1A5戰車。（圖／翻攝推特「@danielapruna2」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭進一步獲得西方國家主戰坦克奧援，荷蘭政府7日宣布，荷蘭將聯手丹麥、德國，集資從工業庫存中修復100輛豹-1A5舊型坦克，援助給烏克蘭。

路透社報導，荷蘭國防部在聲明中表示，100輛豹-1A5戰車將直接從德國工業購買。國防部長歐隆根（Kasja Ollongen）在國家廣播電台「MOS」受訪時表示，雖然是稍微舊型的坦克，但在俄烏戰場上「絕對堪用」。

德國此前因為消極援烏，被外界視為懼怕俄羅斯、親俄及不斷撤後腿的盟國，這次國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）突訪烏克蘭首都基輔，表示首批20至25輛豹-1A5戰車將於夏天運抵烏克蘭，年底前將剩餘80輛運至烏克蘭，2024年則再增援100輛戰車。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）的辦公室在雙方會面後，公開此一消息。





▲烏防長列茲尼科夫（右）與德防長佩斯托瑞斯合照。（圖／翻攝列茲尼科夫推特）

列茲尼科夫7日也發布推特，和佩斯托瑞斯捧著豹2戰車模型合影，表示「第一輛豹2戰車」已經抵達基輔。不過稍早德國軍火商萊因金屬表示，首批20至25輛豹式戰車會在今年援助烏克蘭，剩餘的88輛豹1戰車，則是要到明年才運抵。

人在華府的德國綠黨籍副總理哈柏克（Robert Habeck）則表示，雖然烏克蘭將獲得德製豹1戰車，但他不確定德國授權援烏的戰車，最終能送出多少輛。

哈柏克在與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤後表示，「雖然（戰車）數字在那裡，但它們上戰場前必須翻新、重新裝備，所以我們不知道確切能有多少輛。」他說，不過用於擊退俄羅斯春季攻勢的數量會很大。