噁司機扮星探徵麻豆！逼高中妹拍片　還要她「淫蕩點」...下場曝

▲嘉義曾姓男子謊稱徵求模特兒，讓應徵少女拍下裸照和自慰片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義曾姓男子在IG上徵求網拍模特兒，誆騙高三少女小貝(化名)拍清涼照給他，再以散布照片威脅，逼她拍裸照和自慰片，還不斷指導少女自拍要「淫蕩一點」才能過關。少女事後崩潰報警，檢方發現還有另7名未成年少女受害，案經上訴到台南高分院，合議庭審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例，合併處曾男8年10月徒刑，民事部分則要賠小貝30萬元。

判決指出，曾男於2019年9月間在IG上自稱私人工作室，私訊詢問高三女學生小貝是否要應徵網拍模特兒，聲稱如果小貝經過評分，就可獲得1千到5萬元獎金。

小貝信以為真，依指示先傳穿背心、吊帶褲的穿搭照，再傳內衣加吊帶褲的照片給他，但曾男的要求卻越來越誇張，叫小貝將衣服一件件脫掉，尺度越來越大，小貝覺得不對勁不想拍，曾男卻恐嚇，若小貝不完成作品，就要進入「銷案程序」，也就是用她剛剛的照片「作為廣告跟範本，廣告會出現在各大網站社群FB、IG，範本會供其他人參考用」。

小貝心生恐懼，聽令拍下裸露胸部、下體的照片10張傳給曾男，但曾男仍不放過她，逼她再拍自慰片，而且要「淫叫、手摸進去挖」、「放開一點、淫蕩一點」、「影片不得低於7分鐘」，同時不斷用「最後一步交差我就讓妳過」、「不行，表情，結束程序跑完就刪了」等語，逼她完成影片和照片。

小貝被脅迫自拍後崩潰，長期處於恐懼中，高中畢業後也無法繼續升學，最後因怕影片外流仍報警處理，警方到曾男家查獲相關影片、照片。

法官審理，認為曾男先前也以類似手法加害多名同校學妹或未成年少女，刑事上應合併執行8年10月徒刑，民事上審酌曾男犯後毫無悔意、目前擔任貨運司機，月薪約3萬等情狀，則要賠償小貝30萬元，全案還可上訴。