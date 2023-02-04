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9歲女童玩跑跑卡丁車暈船「交網公」！　乖乖交出自拍青春裸照

快訊／《跑跑卡丁車》台服突宣告停止營運 原因曝光網友悲鳴：我的童年

▲知名遊戲《跑跑卡丁車》是不少人的童年回憶。

記者許宥孺／高雄報導

一名9歲女童小真(化名)玩手遊「跑跑卡丁車」時，認識一名暱稱為「高雄林總」的男子，對方喊她「老婆」，並引誘小真自拍裸露胸部、下體給他看，幸好小真的媽媽及時發現異狀，緊急報警處理，沒讓林男得逞。高雄地院審理後，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號未遂罪判林男徒刑1年8月，可上訴。

判決指出，2021年8月27日，林姓男子透過手遊「跑跑卡丁車」認識9歲女童小真，雙方互相加LINE後，林男以暱稱「高雄林總」的帳號與小真聊天，還稱小真是他的「老婆」，哄得她團團轉。

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲林男喊小真「老婆」，哄得她團團轉，再引誘她自拍裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

林男見小真上鉤，也知道小真才9歲，竟進一步傳訊息問她：「那妳色色嗎？」、「可以看老婆的胸部跟下面嗎？」、「想看」、「老婆～～可以給我看嗎？？」、「可以嗎？？」等訊息，企圖引誘小真自拍裸露胸部、下體的照片給他看。

幸好，小真的母親撞見她正要拍照，行為舉止奇怪，當場制止小真，一問之下才知道女兒差點被騙，隨後帶著女兒就到婦幼隊報警提告。

高雄地院審理時，林男坦承犯行，並表示有意願與小真和她的家人調解，不過到了調解日，林南又瞎掰稱當時身體不舒服、忘了打電話請假等理由，遲遲未能獲對方原諒。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲小真的媽媽發現小真疑似要拍裸照，當場制止。（示意圖，非當事人／免費圖庫pixabay）

法官認為，林男是有計畫性的利用網路難以查證真實身分，又利用小真年紀小，自我保護能力不足的條件下犯罪，手段相當惡劣，且犯後無積極彌補損害的行動，不符合減刑要件，因此判他1年8月，可上訴。

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