罕見雙子地震！　日專家曝：土耳其強震「能量恐未全部釋放」

▲土耳其強震南部哈泰省（Hatay）遭重創。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部與敘利亞北部6日發生一連兩起規模7以上地震，造成超過9600人死亡，日本專家指出，這是相當罕見的雙子地震，「有可能無法在一次地震中釋放所有能量，仍須注意未來的斷層活動。」

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，日本茨城縣筑波大學八木勇治教授向NHK表示，土耳其此次地震的震源區域有兩個相交的斷層，「就像把英文字母V橫放。」

最先發生地震的是從西南向東北延伸的東安那托利亞斷層，分析結果顯示，岩盤朝東北方向擴張了約1分鐘，導致大約50公里長的區間位移了大約10公尺。大約9小時過後，在距離第一次震源100公里以北的東西走向斷層上，又發生了規模7.5地震，導致大約40公里長的區間，同樣位移了約10公尺。

八木教授也說，兩個斷層相交的角度約為30度，在這種呈現銳角排列的斷裂帶上，短時間內接連發生規模較大的地震實屬罕見，「土耳其東南部還有其他錯綜複雜的斷層，有可能無法在一次地震中釋放所有能量，仍須注意未來的斷層活動。」