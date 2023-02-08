快訊／地牛翻身！18:49發生有感地震　台北搖晃5秒

▲台灣8日晚間6時49分發生規模5.4地震。（圖／翻攝中央氣象局網站）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣東部海域地區8日晚間6時49分發生5.4地震，震央位於花蓮縣政府南方67.4公里、台灣東部海域，地震深度31.6公里，最大震度為台東、花蓮、彰化4級。地震發生後，台北有感搖晃至少5秒。

各地震度級：

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● 台東縣地區最大震度4級

4級：長濱、成功、東河

3級：海端、池上

2級：鹿野、綠島、卑南、蘭嶼、利稻

1級：台東市、太麻里、達仁、大武

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：磯崎、光復、鹽寮

3級：玉里、紅葉、富里、水璉、西林、花蓮市、銅門、太魯閣、西寶

2級：秀林、和平

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：彰化市

3級：員林

2級：二林、大城

● 南投縣地區最大震度3級

3級：玉山、奧萬大、合歡山

2級：信義鄉、日月潭、竹山、名間、南投市、國姓

1級：魚池、埔里

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：草嶺

2級：古坑、斗六市、土庫、水林、麥寮

1級：四湖

● 台中市地區最大震度3級

3級：梨山

2級：德基、霧峰、台中市、大甲、梧棲

1級：烏石坑

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：民雄

2級：阿里山、大埔、番路、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源、甲仙、旗山、楠梓

1級：六龜

● 宜蘭縣地區最大震度2級

2級：南澳、武塔、南山、牛鬥、澳花

1級：大同、蘇澳、內城、宜蘭市、冬山、頭城

● 台南市地區最大震度2級

2級：楠西、東山、新化、善化

1級：佳里、七股、台南市、永康

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：鯉魚潭、三義

1級：南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：竹東、關西

1級：五峰、峨眉、竹北市

● 新北市地區最大震度2級

2級：新店、新北市、五分山

1級：淡水

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、新埤、獅子、滿州、恆春、鵝鑾鼻、南灣

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、新屋

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

地震發生後，許多網友紛紛在新聞雲粉專下方留言，「台南二樓窗戶有晃動」、「彰化有感」、「台東小晃」、「台中，好大一下」、「板橋輕微有感」、「桃園10樓蠻大的」、「台中有感！好可怕」。