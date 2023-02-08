獨／桃園16歲少年遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

▲桃園市大溪區16歲原住民少年慘遭槍殺當場死亡，家屬痛失親人，還遭警方言語及種族歧視。（圖／家屬提供）

記者沈繼昌、黃宥寧／桃園報導

傷口灑鹽！桃園大溪區1月初發生一起槍擊案，16歲少年當場死亡，但令其雙親心痛不已的是，眼見愛兒將舉辦告別式，迄今卻仍不知死因及兇手行兇動機，因此致電詢問承辦的玔頂派出所。豈料，竟換來曾姓所長種族、言語嘲諷歧視，讓家屬痛斥「難道身為原住民就要受污辱嗎？」對此，警方也提出回應。

少年小瑋（化名）的表姑難過發文指出，個性乖巧的16歲表侄兒，1月12日在大溪區南興里慘遭槍殺當場死亡，主嫌已落網，目前羈押於桃園地檢署，因目前案件偵辦中，父母親的心情非常焦慮茫然，由於已定於2月12舉行告別式，即將永遠要離開父母親和所有的家人了，卻還不知道死因，母親與同事在毫無管道束手無策之下，因有桃園大溪分局玔頂派出所曾所長的電話，因孩子的事件，母親非常焦慮痛心無助，與同事非常想要知道案件的進度，所以只好撥打電話給曾所長詢問。

豈料，曾姓所長一劈頭就問：「請問妳們是原住民嗎？」少年母親回答「是」之後，竟換來電話那頭冷語回：「難怪嘛就是要錢嘛！」讓少年母親傻眼不已。

表姑痛斥，表侄兒發生這樣的遭遇，痛失愛子的母親只是著急想知道孩子為什麼會發生這樣的事情，想替孩子找回公道，想知道實情，卻被所長輕視及羞辱，難道身為原住民就要找受這樣的污辱對待嗎，更指出少年父、母親每日看著孩子冰冷的大體，而孩子雙眼一直都沒辦法闔上。

▲家屬難過表示，已經落網的兇嫌就在照片裡與死者少年合照。（圖／家屬提供）

家屬接受《東森新媒體ETtoday》訪問說，小瑋休學在打零工，是個乖又孝順的孩子，個性傻傻也很聽阿嬤的話。案發當天，警察都沒有向家屬說明死亡地點及案發現場在哪，後來透過關係努力尋找可疑兇手，才輾轉得知「可能」兇嫌，隨後著急赴派出所想請警方調閱監視器，警卻回「對！有調查到這個人」接著就沒後續。

期間，因逢過年，家屬不敢一直打擾警方，想說等過完年再進一步詢問，但卻換來曾姓所長一番歧視，讓他們心如刀割，宛如傷口再被撒鹽。

對此大溪分局稍早回應表示：有關被害人家屬對本分局處理該案件質疑之處，爰提出下列兩點說明：

一、有關民眾質疑本分局同仁辦案消極部分：本案於112年1月12日發生後，在本分局同仁不眠不休、努力不懈偵辦下，於2天內即偵破，另配合檢察官指揮偵辦釐清案情，絕無偵辦消極等情形 。



二、有關民眾質疑本分局同仁指涉特定族群部分：刻由本分局督察組積極調查中，如有發現不當指責或言語，將依規定論處決不護短，並重申本分局絕對尊重族群平等原則。