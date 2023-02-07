臉貼臉「親子裝」甜蜜入鏡！女友斬情她狠縱火　害無辜女童喪命

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一處民宅7日上午傳出火警，造成一名3歲女童逃生不及葬身火窟，起火原因竟是女童媽媽游女與鄧姓同性伴侶鬧分手，鄧女憤而縱火燒屋，游女全身90%灼傷傷勢嚴重，鄧女自己也受到30%灼傷；而鄧女曾與被自己燒死的3歲女童臉貼臉合照，2人都穿著游女最喜歡的史迪奇卡通衣，3人親密嘟嘴拍照紀念，游女也將照片設定成臉書大頭照。

▲桃園7日同性情侶因感情糾紛縱火，一名3歲女童不幸葬身火窟 。（圖／記者沈繼昌翻攝）



鄧女與游女交往2年多，2人常一起帶著游女的女兒出遊，留下許多照片紀錄，鄧女與女童也培養了深厚的感情；去年11月底鄧曾帶著女童到網紅鳳梨開的飲料店買飲料，在臉書貼出照片並說「帶小屁孩來買鼠叔的飲料」，女童被鳳梨抱在手上、開心比出YA的手勢，鄧也抱起女童與游女在店內合影留念。

很喜歡卡通角色「史迪奇」的游女，喜歡到將整個房間布置成充滿史迪奇娃娃，而與游女交往的鄧女愛屋及烏，不但和女童玩成一片，還與女童穿上史迪奇「親子裝」，3人開心拍照紀錄甜蜜畫面，沒想到鄧卻與游女發生感情糾紛，失控縱火燒屋，將原本她疼愛有加、開朗活潑的女童活活燒死。

▲女童阿嬤崩潰癱軟痛哭，現場人員擁抱安撫阿嬤。（圖／記者陳以昇攝）



憾事發生後，死者女童的阿嬤悲痛向鄰居哭訴，直指縱火的就是女兒的同住伴侶鄧女；阿嬤說，女兒與鄧女交往後，鄧搬到家中與女兒同居，最近鄧女與女兒常因細故發生爭執，她察覺2人情況不太對勁、曾要求鄧女搬出去，但鄧說還沒找到房子；阿嬤考量鄧女遠從屏東北上打拼，生活也很辛苦，因此心軟沒強硬趕她離開。昨夜女兒與鄧女返家，2人情況都很正常，未見異樣，沒想到鄧今天卻狠心縱火，害孫女無辜喪命。