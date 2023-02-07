同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

記者陳以昇、沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一3層樓透天住宅今(7日)上午9時59分傳出縱火案，年僅3歲的女童不幸葬身火窟，而縱火的鄧女、以及女童生母游女分別受到全身30%、90%燒燙傷，目前雙雙在醫院加護病房插管治療中，其中游女傷勢嚴重，有生命危險。警方調查發現，鄧女疑似不甘游女提出分手要求，因此疑似預謀縱火，案發前還去購買汽油，詳細案情細節目前還有待釐清。

▲▼桃園大溪火警，女童阿嬤悲訴「早叫他搬出去」。（圖／記者陳以昇攝）

初步調查，該棟起火民宅為2樓RC建築、3樓鐵皮加蓋，游女與伴侶鄧女、3歲女兒住在3樓後側房間，游女的父母則在當地承租店面經營早餐店，一家人同住在該棟透天厝。死者女童的阿嬤說，女兒認識鄧女後展開交往，鄧也搬到家中住，但最近2人頻繁爭吵，因此要求鄧女搬走，但事後又考量鄧孤身一人從屏東北上，一時之間找不到住處，因此心軟未強硬將她趕走，沒想到鄧竟會縱火奪走孫女性命。

警方調查，雙方交往約2年，近日感情生變，游女疑似有意提出分手，鄧不甘心，因此挾怨報復，案發前疑似還外出購買汽油，並於今早趁著游女雙親外出工作時縱火，一把火將原本幸福美滿的家庭燒得粉碎，3歲的女童無辜命喪火窟。

據了解，游女全身皮膚有90%面積二至三級燒燙傷、縱火的鄧女則是30%燙傷，2人案發後雙雙送醫治療，但由於燒傷面積大，目前均在加護病房插管中，無法言語；其中游女傷勢較為嚴重，稍早已由國軍桃園總醫院轉至林口長庚加護病房急救，有生命危險。而鄧女目前則仍在國軍桃園總醫院觀察中。

由於游、鄧2人插管無法筆錄，因此目前警方僅能詢問游女雙親、鄰居拼湊案情。而鄧女是否是預謀犯案、以及到哪裡購買汽油、又買了多少等，仍需等鄧女傷勢好轉，製作筆錄後才能證實。

▼游女爸爸(紅衣者)一度試圖衝進火場救孫女，因此受傷。（圖／民眾提供）