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撐不住了？蝦皮店到店運費再變貴　2／1起從39元調漲為45元

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮店到店運費再漲，2/1起調整為45元。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

網購族注意！蝦皮店到店今（1/19）公告運費調整通知，2/1起運費將從目前39元調漲為45元，包含循環包裝運費亦同步調整。消息曝光後，立刻引發網友們熱烈討論，有人直說「不意外、展店哪麽多也是要成本」，也有人暗酸店到店速度慢又漲運費，表示「還是寄超商划算」、「可以直接選超商物流了，到貨還比較快」。

蝦皮店到店近年一家接著一家開，截至去年底，目前全台已累積開設超過900間門市，服務據點延伸至嘉義、台南、高雄地區，而運費從一開始0元到酌收19元、29元，去年9月則是調整為39元，現在又再漲，迅速引發熱議，根據最新公告的運費調整通知，「自2023年2月1日起（含當日），蝦皮店到店門市交寄運費及物流交寄運費將調整為45元。蝦皮店到店循環包裝運費調整為45元」。

對於蝦皮購物不斷調漲運費和手續費，已經有網友抱平常心看待，但仍有人不滿認為，「養套殺」、「物流那麼慢」、「蝦皮店到店 慢的程度 讓我捨棄不用」、「我猜測會一直升到60為止」、「收割了」、「跟健保一樣騙人⋯⋯一直調整」。

蝦皮店到店調漲運費45元（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮店到店公告運費調整內容。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

蝦皮購物僅表示，「蝦皮店到店致力提供買家及賣家更卓越的服務，包括持續拓展服務範圍、優化並提供多元寄取件方案、提升整體門市及配送品質等，希望以更彈性、便利的服務模式，為買賣雙方提供更多元的物流選項。針對站上促銷檔期，我們也會持續規劃多元優惠的促銷方案與各項免運券補貼，以感謝用戶一直以來的支持，並提供買賣雙方更優質的購物和寄取貨體驗。」

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