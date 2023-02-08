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死亡+54！2名40多歲男「解黑便」送醫確診　1人當天死亡

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增54例新冠死亡個案，年輕死亡個案當中有2名40多歲男子，本身有肝硬化病史，都因為出現解黑便等症狀，到急診就醫時才確診新冠；其中1人就醫當天死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心今（8）日公布國內新增23,893例本土個案及347例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。本土個案方面，較上周同日減少約24.2%，連續5天下降，至於死亡個案，有3例較年輕僅40多歲，分別有肝硬化病史與癌症病史。

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▲▼指揮中心2/8公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2/8公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心2/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，第一例為40多歲男性，有肝硬化等病史，曾接種2劑新冠疫苗，因解黑便3-4天、有呼吸道症狀及全身無力，於2/3至急診，新冠快篩及PCR陽性確診，檢查有雙側肺炎及上消化道出血，住院接受瑞德西韋等藥物治療，當日不幸併發呼吸衰竭，病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一名有肝硬化病史也是40多歲男性，未接種新冠疫苗，1/23起陸續有解黑便、意識改變等症狀，於1/24至急診，新冠快篩陽性確診，檢查有上消化道出血及嚴重貧血，住院治療並使用瑞德西韋，2/2不幸病況惡化過世，死因為肝硬化併肝衰竭、新冠肺炎。

最後是一名40多歲女性，有癌症病史近期接受化療，曾接種3劑新冠疫苗，1/28因家人確診自行新冠快篩陽性，1/30起陸續有呼吸喘、咳嗽、胸悶，於2/2至急診，懷疑心肌炎住院治療，2/3不幸因併發心因性休克，病況惡化過世，死因為新冠肺炎重症併心因性休克。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為34例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月24日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於今年1月20日至2月4日。

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