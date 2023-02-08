最新研究：確診後自體免疫疾病風險增3倍　5症狀一次看

記者黃翊婷／綜合報導

中山醫學大學附設醫院、高雄榮總團隊針對國內外大數據進行分析研究，發現確診者在確診半年後，罹患自體免疫疾病風險是未感染者的3倍。中山醫學大學附設醫院副院長、過敏免疫風濕科醫師魏正宗提醒，若確診痊癒後出現長期關節痛、皮膚紅疹、不明原因掉髮等5大症狀，請盡速就醫檢查。

▲確診者罹患自體免疫疾病的風險比未感染者高。（資料照／記者湯興漢攝，與本文內容無關。）

魏正宗表示，中山醫學大學附設醫院與高雄榮總團隊合作，研究發現，確診者在確診半年之後，罹患自體免疫疾病的風險比未感染者高3倍，推測風險增加的原因可能是感染新冠病毒後，激活了免疫反應，進而產生細胞因素風暴，或是病毒抗原與自體抗原結構相近，造成交叉反應，因而攻擊自身組織細胞與器官，誘發出自體免疫疾病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏正宗提到，這項研究使用全球電子病歷資料庫，納入資料包含2020年至2021年380萬名接受PCR篩檢的個案，其中有90萬人確診，對照個案則有290萬人，持續追蹤180天後，發現確診者在半年後罹患自體免疫疾病的機率為3％，且以年輕族群、壯年族群、女性居多。

魏正宗說，研究顯示，確診者罹患的自體免疫疾病中，僵直性脊椎炎為3.21倍、混合性結締組織病變為3.14倍、系統性紅斑狼瘡為2.99倍、類風濕性關節炎為2.98倍、乾癬為2.98倍、乾燥症為2.62倍、血管炎及多發性肌炎為1.96倍。

魏正宗提醒，若確診者在痊癒之後發現身體出現以下5大症狀，請盡速就醫檢查，包含長期關節疼痛、皮膚紅疹、不明原因掉髮、發燒、口腔潰瘍等等，而這項研究結果將在2月刊登於國際知名期刊《刺胳針》（Lancet）子刊，以及《電子臨床醫學》期刊。