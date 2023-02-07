「大魔王」首例XBB.1.5侵台　20多歲男自曝2症狀

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

被稱為「新一代大魔王」的XBB.1.5，正式入侵台灣！指揮中心6日指出，一名20多歲本國籍男性從加拿大入境，在機場主動表示有流鼻水、肌肉痠痛症狀，後續基因定序確定為國內首例境外移入XBB.1.5。指揮中心強調，雖XBB.1.5的傳播力有增加，但還沒看到跟致病力強的指標有關聯性，目前民眾不用特別擔憂。

醫療應變組副組長羅一鈞在指揮中心記者會上說，上周總計檢驗51例，包括本土23例，境外28例，本土有15例BA.2.75、4例BA.5、2例BA.2、2例BQ.1；境外有13例BA.5、5例BA.2.75、5例BF.7、2例BA.2、2例BQ.1、1例XBB.1.5。而在本土方面，BA.2.75再擴大，上周達53%，本周已經衝到65%。

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▼上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）



首例XBB.1.5為20多歲本國籍男性，羅一鈞表示，個案1/22從加拿大入境，在機場主動表示有流鼻水、肌肉痠痛的症狀，在機場進行唾液採檢確定陽性，後續基因定序確定為首例XBB.1.5。

羅一均提到，XBB.1.5在美東快速傳播，成為美國主流病毒株，後續初步資料顯示，傳播力雖有增加，但還沒看到跟重症、住院等致病力強的指標有關連性。

羅一均認為，目前要注意XBB.1.5的流行趨勢，會不會影響各國或各區域的變異株改變，但還沒證據顯示說，需要對醫療量能或重症部分特別做準備或擔憂；指揮中心會持續監測境外移入跟本土，是否會再驗到XBB.1.5，目前民眾不需要特別擔憂。

被稱為「新一代大魔王」的XBB.1.5，如今已佔據全美新增確診數的61%，並成為當地的主流病毒。

▼新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）





