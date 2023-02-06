陽性率在低點！明起大陸入境旅客「取消唾液PCR」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

為偵測中國大陸疫情和變異株情況，中央流行疫情指揮中心在年前針對該地區入境旅客做唾液PCR採檢，指揮官王必勝表示，目前陽性率是8.1%，陽性率看起來還在低點，篩檢措施就到今天，明天開始從大陸入境旅客不用再採檢。

王必勝表示，1/1-2/4針對中國大陸4航點入境的旅客採檢，另外小三通專案部分也有做做唾液PCR採檢，到2/4為止，總計做了52,521位，總共有4,247位確診，確診陽性率是8.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝也直言，目前陽性率看起來還是在低點，唾液PCR篩檢措施就實施到今天，明天開始停止，另外看起來變異株監測沒有太大改變，在BA.5部分佔60%左右，BF.7在38%，另外有少數的BQ.1跟BA.2.75，這兩株都是很熟知的變異株，並沒有偵測到新的變異株。

明起將取消自中國大陸來台旅客探檢措施專案，包括取消自中國大陸來台旅客機場/港口唾液PCR探檢措施和取消自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

▲2/7起入境檢疫措施鬆綁。（圖／指揮中心提供）