BNT將在3月陸續屆效！幼兒、成人劑型「即起不提供第1劑接種」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣現有的BNT疫苗將在3~4月陸續屆效，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，在幼兒和成人劑型方面，即起不提供BNT第1劑接種，兒童劑型則是在4/2不提供接種，針對未接種基礎劑第1劑者將提供其他廠牌疫苗接種。根據統計，目前成人劑型還有19萬劑，兒童還有117萬劑，幼兒有139萬劑。

莊人祥表示，BNT單價疫苗有幼兒、兒童和成人劑型部分，三劑型都會在今年3～4月屆效，因為涉及後續的疫苗接種方案，將提供其他廠牌接種，6～11歲幼童基礎劑以同廠牌接種為主，滿12歲未滿18歲需以同製成疫苗接種，若這劑打BNT，後續就要打mRNA疫苗，不過目前因為劑型限制，所以已經在2/4發公文給地方衛生局。

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莊人祥說，幼兒劑型方面，即日起不提供BNT第一劑，如果從沒打過的話，第一劑就不能打BNT，如果要打第一劑，就要接種莫德納，兒童劑型則在4/2起不提供BNT第一劑接種，後續一樣需接種莫德納。

而成人劑型分12歲以上未滿18歲和18歲以上部分，這部分即日起不提供BNT第一劑接種，若是12歲未滿18歲要打第一劑的話，可接種NOVAVAX疫苗。莊人祥也提醒，18歲以上則是2/22以後接種第一劑者，若接種第一劑是BNT，第二劑建議可接種NOVAVAX都沒問題。

▲BNT疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）