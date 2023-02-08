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麥當勞「加薪搶人」了！正職管理組調升逾11％、起薪4萬元起

▲▼麥當勞徵才。（圖／業者提供）

▲麥當勞加薪徵才了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準農曆年後轉職潮，人氣速食品牌「麥當勞」今（8）日釋出最新徵才消息，預計招募逾1000名正職人員，同步宣布3月1日起將全面調升正職管理組起薪，其中，餐廳襄理自3.6萬元調升逾11%、起薪超過4萬元，餐廳經理起薪也調升至57200元，並開放無經驗、社會新鮮人通通可以來，把握機會來搶名額。

▲▼麥當勞徵才。（圖／業者提供）

▲麥當勞調升管理組起薪逾11%。

麥當勞今（8）日釋出最新徵才消息，預計再度招募1000名正職人員，且無經驗、社會新鮮人通通可以加入，並繼去年的正職服務員起薪調升至3萬元後，3月1日起再度全面調升管理組起薪，其中，餐廳襄理自3.6萬元調升逾11%，起薪超過4萬元（含輪值津貼），而餐廳經理起薪也調升至57200元，加入年終及績效、業績奬金後，年薪有機會破百萬。

除外，也積極招募全新「大夜正職服務員」，起薪3.9萬元，可享周休兩日（含1天周末），並比照正職人員全年123天休假日及年終奬金；另，為配合政府調整基本工資，同步調整計時人員時薪，採優於法定基本薪資之每小時177元起薪，資深計時人員甚至可達193元，盼吸引更多人才加入。

而為讓求職者更加了解工作內容，麥當勞即日起至3月底也舉辦「職場體驗」，在全台逾400家餐廳，提供超過3000場次讓求職者可親身體驗麥當勞的工作環境，還能直接現場面試。

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