日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

▲日本薪資30年基本上沒調漲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日相岸田文雄上月呼籲日本企業加薪，幫助員工適應高通膨。美國有線電視新聞網（CNN）3日以「日本勞工已經30年沒有加薪，企業面臨支薪壓力」為題刊出報導，提到日本面臨41年來最高的物價水準，上月卻創下10年來最大幅的實際薪資下滑。

54歲的時吉秀彌接受CNN訪問表示，他30年前在東京開始教英語後，薪水幾乎不變，終於在3年前放棄加薪的希望，幸運地能透過出書增加額外收入，「若不是這樣，我可能會一直困在同樣薪資的循環中。這就是我能活下來的原因。」

根據OECD數據，日本1991年的平均年薪為37866美元，2021年增至39711美元，30年來勞工薪資漲幅不到5%，而法國與德國等G7經濟體的同期薪資漲幅約在34%。

▲日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）上月呼籲日本企業為員工加薪。（圖／路透）

穆迪分析公司（Moody's Analytics）駐東京的資深經濟學家Stefan Angrick表示，「這個名義薪資（nominal wage）已經30年沒有增長的國家，由於通膨，實際薪資正在迅速下降。」報導指出，截至去年12月，日本核心消費者物價已經上漲4%，雖然與歐美相比仍低，但對於日本而言已經是41年來的最高水準，因為日本人更習慣物價下跌。

OECD經濟學家Müge Adalet McGowan指出了日本薪資長年停滯的幾個原因，首先日本泡沫經濟以來長期都在努力應對與現在相反的「通縮壓力」，由於過去20年物價通膨基本上沒有變化，此前消費者荷包不會受到衝擊，自然也不覺得有必要提高薪水。但東京大學經濟學教授山口慎太郎預測，隨著高通膨，民眾可能會開始抱怨沒加薪。

第二個原因在於日本生育率太低，導致國家生產率（勞工每小時貢獻多少GDP之衡量標準）低於OECD國家平均，且可能是「最大主因」。McGowan表示，一般而言薪資與生產率的增加呈正向關係，生產率提高，企業獲利增加，就能提供更高薪資。她也指出，其他問題包含日本人口高齡化，導致勞動力高齡化，以及兼職或不定期勞工30年來從20%增至40%，拉低平均薪資。

▲日本薪資水平停滯與低生育率、人口高齡化、就業市場文化有關。（圖／路透）

另外，日本特殊的「終身雇佣」職場文化也是導致薪水停滯的原因之一。Angrick說，企業在此制度下會竭盡全力讓員工終身領薪，也意味著將非常謹慎調升薪水，以確保在經濟不景氣時仍可以保護員工，「他們不想裁員，因此需要有這樣的緩衝。」McGowan則說，以年資為基礎的薪酬體系降低了人們換工作的動機，但在其他國家轉職通常有助於提升薪資。

報導指出，岸田文雄上月呼籲企業加薪，核心目標是每年提高3%以上薪水。厚生勞動省稱，相關部分計畫在6月提出指導方針。工會聯盟也將在今年與多家氣業主談判要求加薪5%。據路透社上月民調，日本有超過一半的大型企業預計在今年為員工加薪。山口慎太郎認為，大企業加薪可能會吸引其他公司效仿，以確保市場競爭力。