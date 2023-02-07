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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

展現藍營團結氣勢！　侯友宜11日邀北基桃3市長平溪賞天燈

▲20呎超大型玉兔主燈現身！平溪天燈節今晚首次施放　下一場2/11舉行。（圖／新北市政府提供）

▲平溪天燈節。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

「2023新北市平溪天燈節」第二場活動將於11日（本周六）於平溪國中登場。據了解，新北市長侯友宜當天將邀請北北基桃4首長一同參加，這是繼2019年北北基桃首長合體參加天燈節活動後，再次聚首。

平溪天燈節首場是在5日舉辦，新北市副市長謝政達表示，今年新北市平溪天燈節有很大的突破，首次製作2盞20呎超大型主燈。第二場次天燈節晚會，新北市府將與民眾一起迎接即將到來的浪漫情人節，與大家相約「情定平溪Yes,I.Do」，活動時間為2月11日（六）18時於平溪國中，與民眾一起閃亮平溪。

國際馳名的新北市平溪天燈節，總吸引大批民眾共襄盛舉，去年AIT處長孫曉雅也受邀參與盛會，表達新北與國際接軌。今年天燈節是侯友宜首次連任成功後舉辦，11日當天他更邀請台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政共襄盛舉。

▲20呎超大型玉兔主燈現身！平溪天燈節今晚首次施放　下一場2/11舉行。（圖／新北市政府提供）

據了解，因應未來4都首長將有很多合作的地方，當天將於下午抵達平溪國中、施放天燈前將進行四市閉門會議，談及的內容目前都還在規劃中，但希望能藉此表達北台地區藍營團結氣勢。

秘書處提到，新北市平溪天燈節享譽國際，往年均吸引世界各地遊客前來朝聖，今年11日活動更吸引到6大洲、32國、3個商會等256位貴賓報名參加，包含大使或代表23位、副代表6位，一同施放天燈為世界祈福。

新北觀光旅遊局呼籲民眾，多多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車，同時也務必配合各項防疫措施，才能玩得開心、平安返家。更多「2023新北市平溪天燈節」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團或活動官網查詢。

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