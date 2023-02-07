侯友宜遭嗆「南部沒票」　王金平：票一定有啦！多少問題而已

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統連戰今（7）日舉辦《連戰回憶錄》新書發表會，現場政商雲集，前立法院長王金平出席並接受媒體訪問。被問到新北市市長侯友宜若參選總統，在南部是否有票？王金平回應，票一定有，「是多是少問題」，媒體再追問那票會多嗎？王金平則說，這他沒調查，不知道。

▲立法院前院長王金平出席《連戰回憶錄》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

前副總統連戰在新書《連戰回憶錄》中表示，319槍擊案後他與搭檔宋楚瑜曾去探視陳水扁、呂秀蓮，但被婉拒，吃了2次閉門羹。王金平今天被媒體問及此事，他回想了一下後，表示當初是連戰自己要去看，沒有邀請他。言下之意，對此事不大清楚。

對於外傳郭台銘「起心動念」選總統，王金平說，「他沒有告訴我要選。」媒體追問郭參選的機率大嗎？王答覆，「我不知道耶，這要等他回來，他2月10日會回來。」王還說，到時彼此應該會見面，但具體相約的時間還沒有開始約；而新北市長侯友宜也還沒有約。

對於侯友宜的兩岸外交能力，王金平表示，「這我不清楚耶，呵呵！」至於侯友宜在南部的票房能力受到外界質疑，王答覆，「他得票一定是有，是多是少的問題，怎麼會沒有票？」至於會是多還是少，王說自己不知道，又沒有去進行調查。期間，媒體也問是否支持前高雄市長韓國瑜選總統？王答，「他又沒有說他要選。」

對於民進黨批評國民黨副主席夏立言訪問中國，王金平表示，民進黨有他們自己的看法，批評也是自然，國民黨該去的就去，有他的任務，也有他的主張，最起碼讓兩岸之間能夠和緩一點。