夏立言今訪陸　黃暐瀚分析一關鍵：可能成為包袱

▲國民黨副主席夏立言。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副主席夏立言8日率團赴陸會見大陸國台辦主任宋濤。資深媒體人黃暐瀚分析，民進黨當然反對，但那不是重點，重點是台灣民眾的態度，而未來國民黨總統候選人的兩岸態度，如果與國民黨主席朱立倫的不一樣，「那這次的出訪，不但沒有意義，還將成為包袱。」

對於訪陸行程，國民黨表示，訪團17日返台。此行除了夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、身為朱立倫妻舅的國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

國民黨強調，關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流，是此行的三個重點，因此，訪團也安排了拜會宋濤，會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，不僅反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。

黃暐瀚則說，2020年的時候，因為剛發生香港反送中與「九二共識、一國兩制台灣方案」談話，台灣的反中情緒高漲。三年過去，民意也許有改變，國民黨繼續「和中」，民眾是否能接受，就看明年選舉結果，不過，朱立倫的「兩岸態度」，會不會是「國民黨總統候選人」的兩岸態度，這點至關重要。

黃暐瀚指出，國民黨內一直沒有路線辯論，到底要不要繼續九二共識？如何看待兩岸關係？大家看法分歧，如果未來國民黨總統候選人的兩岸態度，與朱立倫不一樣，那這次的出訪，不但沒有意義，還將成為包袱。