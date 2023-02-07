柯建銘指夏立言訪陸時機敏感　「國民黨候選人都要給中國審核？」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國民黨副主席夏立言訪陸，國台辦發言人朱鳳蓮表示，中方願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，加強與國民黨交往。對此，民進黨立委柯建銘7日表示，夏立言兩次代表朱立倫出訪中國都在選前，難不成國民黨的選舉主軸乃至於人選，都必須要給中國先行審核嗎？呼籲國民黨三思而後行，勿出賣台灣人民的利益來換取自身政治利益。

柯建銘表示，這不是夏立言第一次率團訪問中國，2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發動圍台軍演兩岸情勢緊張之際，夏立言卻仍執意率團訪問中國，不僅國內民眾一片錯愕，更傳達給國際社會台灣準備投降中國的錯誤政治訊息。



中國國台辦主任宋濤新上任，定調今年為「一國兩制台灣方案」的「民主協商啟動年」，要求在「一個中國原則」及「九二共識」的基礎上，與台灣「有識之士」就兩岸關係和國家統一開展協商，且美中關係正因為中國之「間諜氣球」再度陷入緊張。

柯建銘表示，此時國民黨的政治人物，無論是金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍、乃至於前主席洪秀柱，以及這兩天即將出發，代表國民黨主席朱立倫的國民黨副主席夏立言，紛紛配合中國演出，上演一場「朝共」大戲。



柯建銘指出，，根據報導指出，夏立言此行，除了會見中國國台辦主任宋濤外，還有機會見到中共政治局常委，人稱「習近平國師」的王滬寧。王滬寧主管中共文宣系統包括中美貿易戰和一帶一路，都是王滬寧向習近平提的戰略，近期更被欽點擘劃取代一國兩制的兩岸統一新論述。



柯建銘不禁要問朱立倫主席，每一次派夏立言走一趟中國，時機點都相當的敏感，不管是裴洛西來台，抑或是本次「間諜氣球」事件，彷彿中美之間關係只要有變，國民黨就得到中國聽訓一般，甚至，夏立言兩次代表朱立倫主席出訪中國，也都是在選舉前，難不成國民黨的選舉主軸乃至於人選，真的都必須要給中國先行審核嗎？



柯建銘指出，台灣人民最擔心的是，國民黨是不是又拿了台灣的國家安全與尊嚴，去跟中國交換自身的政治利益？不僅國台辦已經事先聲明，本次與國民黨的會面，是在「反對台獨」「支持九二共識」的政治基礎上進行，連宋濤也表示，願意與「有識之士」在「一個中國的原則」及「九二共識」的基礎上討論「國家統一」。

柯建銘質疑，對於上述的言論，國民黨絲毫沒有否認，是否國民黨真的「支持九二共識」？朱立倫主席就如此想要當宋濤口中的「有識之士」？



柯建銘表示，台灣的國家尊嚴，不容任何一人踐踏，台灣的國家安全，更不容任一政黨出賣，國民黨如此行為，不僅再度讓中國謀台之心益發熾烈，更傳遞給國際社會一個「台灣人承認九二共識」、「台灣願意和中國談判國家統一」的錯誤印象，呼籲國民黨三思而後行，勿出賣台灣人民的利益來換取自身的政治利益。