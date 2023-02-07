連戰憶319槍擊案　連勝文代父嗆扁：最大受益者就是最大嫌疑犯

▲連勝文出席《連戰回憶錄》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統連戰今（7）日下午舉行《連戰回憶錄》新書發表會，書中提到319槍擊案對2004年總統選舉有影響，但前總統陳水扁旋即發出新聞稿反駁。連戰之子、國民黨副主席連勝文今（7）日在新書發表會後受訪強調，民進黨對319槍擊案事前有「見不得人的黑暗算計」，對選票板塊移動有所影響，他始終深信「誰是最大受益者，誰就是最大嫌疑犯」。

連戰在新書《連戰回憶錄》中表示，319槍擊案疑點重重，由民調變化可得知這是選情逆轉重要的原因；故當時國親一致決定不接受「不公平的選舉」，提出「選舉無效之訴」。對此，陳水扁日前發出新聞稿回應，舉出民進黨內部民調，推論319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響，否認連戰新書的說法。

連勝文今天在新書發表會後接受媒體聯訪，當問及此事時，他正色表示，民進黨對319槍擊案事前有「見不得人的黑暗算計」，對選票板塊移動有所影響。連勝文強調，自己始終深信「誰是最大受益者，誰就是最大嫌疑犯」。

有媒體問到319槍擊案時任刑事局長、現任新北市長侯友宜在其中的角色，連勝文表示，當時刑事局在內的警方與事務官，沒辦法事前參與民進黨的規劃，他們只能做事後調查，但又因民進黨主政，所以許多證據和調查都無法順利進行。