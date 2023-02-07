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挺進土耳其！北市搜救隊第二梯整備待發　蔣萬安打氣籲注意安全

▲台北市長蔣萬安7日下午赴消防局視察第二波馳援土耳其的搜救隊員，並訓勉注意自身安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長蔣萬安7日下午赴消防局視察第二波馳援土耳其的搜救隊員，並勉勵注意自身安全。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市第一梯次搜救人員歷經12個半小時飛行，於台北時間7日下午13時17分已順利抵達土耳其伊斯坦堡，並隨即轉機至土耳其阿達那（ADANA），向聯合國人道救援事務協調中心（OHCA）於機場所設立報到中心（RDC）報到後，將投入災區進行人道救援，希望能儘快搶救受困民眾。

北市消防局表示，因土耳其不斷傳出災情，已逾4千人罹難、逾5千棟以上房屋倒塌，台北市於7日下午14時30分接獲消防署通知後，已完成第2梯次搜救人員共計30名（含台北榮總1名醫師及1名護理師）集結待命。

▲台北市長蔣萬安7日下午赴消防局視察第二波馳援土耳其的搜救隊員，並訓勉注意自身安全。（圖／記者張君豪翻攝）

北市搜救隊預計將結合內政部消防署17名搜救人員、屏東縣40名搜救人員及臺中市3名搜救人員共組救援團隊，於抵達災區現場後立即與第1梯次搜救人員結合前往強震災區搜救失聯者並協助救援行動，但因航班問題，出發時間仍協調中。

▲台北市長蔣萬安7日下午赴消防局視察第二波馳援土耳其的搜救隊員，並訓勉注意自身安全。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市長蔣萬安今天下午5點前往消防局，為本次搜救隊執行國際人道救援勤務同仁加油打氣，同時表示因災區天候狀況不佳，且接連發生數百次餘震，也傳出多達40名消防隊員在體育館進行人命搜救時，被倒塌的建築物壓住，特別提醒搜救同仁於全力救災過程中，務必注意自身安全及保暖。

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