女山友攀白姑大山摔倒「韌帶斷裂」！18警消寒流中摸黑上山救援

▲一名女山友於16日登白姑大山時不慎滑倒，腿部韌帶斷裂導致無法行動。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

登山團一名女山友在攀登白姑大山的途中，因天雨路面濕滑，於17日不小心在松林營地滑倒，導致腿部韌帶斷裂，無法行走。經領隊撥打119求救，警消偕同神鷹搜救隊共18人，冒著零下低溫摸黑前往救援，並先行將女山友安置在帳篷內，直到今天天氣轉晴，由直升機將人救援下山。

該登山團一行8人於16日一早從仁愛鄉紅香登山口入山，前往攀登白姑大山，預計18日沿原路下山。其中27歲白姓女山友於17日因近日山區陰雨綿綿、地面濕滑，行經白姑大山4.1K松林營地附近時不慎滑倒，導致舊疾復發，初步檢驗傷勢後，發現白女疑似腿部韌帶斷裂，痛苦難耐且無法行動，翁姓領隊見狀立即撥打119，請求南投縣政府消防局派員救援。

南投縣政府消防局第二大隊也立即成立前進指揮所，調派警消11人、神鷹搜救隊7人共18人，冒著攝氏零度下低溫度及強風，摸黑前往救援。經搜救人員不眠不休趕路，終於在18日0時23分趕抵松林營地，初步為白女檢驗傷勢後，發現該她左腳膝蓋內側疼痛無法站立，先給予肢體固定、保暖後，因夜間山區起霧及天候持續降雨，地面濕滑難行搬運困難，搜救人員評估後，決定先將山友安置在帳篷內，等待(18日)8點申請直升機救援下山。



不過昨(18日)因受寒流來襲夾帶濕冷水氣影響全台，一整日白姑大山起大霧能見度不佳，空勤無法順利執行吊掛任務，連日山區因為下雨溼滑搬運過程生怕會有二次受傷的風險，二大隊前進指揮所同步申請19日空勤直升機吊掛救援。

今(19)日清晨6時，見天氣一掃連日陰霾終於轉晴，搜救人員立即開闢適當吊掛點，通知指揮所天氣許可執行吊掛，7時空勤直升機從清泉崗機場起飛，7時29分飛抵松林營地上空，07時42分順利成功吊掛受傷山友降落東勢河濱公園交由救護車送醫治療，圓滿完成救護任務。

南投縣政府消防局第二大隊呼籲，山友攀爬數天百岳行程，務必先考量自身身體狀況，出發前發現身體傷勢還未復原完全，不要勉強自己按照既定行程跟團上山，造成日後無法挽回的嚴重傷勢。