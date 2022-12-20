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社會 社會焦點 保障人權

男大生攀干卓萬山墜70米山坡！搜救隊頂-4℃低溫救援

▲▼南投縣仁愛鄉卓社大山昨（19）日晚間發生墜崖意外。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男大生攀登卓社大山時不慎墜崖。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉昨（19）日晚間發生墜崖意外，一名曾姓大學生從干卓萬山攀至卓社大山途中，不慎摔落約70公尺深的山坡，南投消防局深夜緊急派出9名消防人員前往救援，今天早上10時許順利接觸到曾男，所幸曾男意識清楚，趕緊將其送醫。

南投縣消防局說明，包含曾男的5人登山團從本月16日攀登干卓萬山，預計19日下山，18日下午行經卓社大山東峰往連峰時，曾男不慎摔落約70公尺深的邊坡，領隊隔天早上7時許抵達手機有訊號處的地點，趕緊打電話求救。

▲▼南投縣仁愛鄉卓社大山昨（19）日晚間發生墜崖意外。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲9名搜救隊員晚間頂著低溫爬坡救援，隔天早上終於接觸到傷者。

由於該事故地點路途遙遠，二大前進指揮所立即申請直升機接駁消防人員9名及繩索等救援登山裝備，預計降落卓社大山西南方的平坦安全處，再前往事故座標點救援。

當天南投山區入夜溫度在負4度以下，9名山搜隊頂著冷冽寒風，冒生命危險，前往近60度危險陡坡深度約70公尺的事故地點，終於在今天早上10時許接觸到曾男，經評估身體傷勢無大礙，搜救人員合力攙扶搬運該受傷山友至附近直升機吊掛點，並在下午2時42分順利成功將其送醫治療。

南投縣政府消防局第二大隊呼籲山友，冬季攀登高海拔山域山區因低溫造成地面易結冰濕滑，通過陡峭裸露的瘦稜及斷崖地形，務必小心注意通過避免墜谷的情形發生。

▼該處陡坡將近60度，攀登十分危險。

▲▼南投縣仁愛鄉卓社大山昨（19）日晚間發生墜崖意外。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投縣仁愛鄉卓社大山昨（19）日晚間發生墜崖意外。（圖／記者高堂堯翻攝）

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