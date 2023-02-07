第二批土耳其搜救隊今晚出發！北榮「救難包」曝光　這藥帶最多

▲北榮醫護將前往土耳其救災，2/7行前說明。右二為急診災難醫學科科主任黃獻皞，右一為護理師蔡慧卿。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

土耳其7.8強震逾4000人喪命，台北市消防局今（7）日晚間將派第二梯次搜救隊前往土耳其救災，台北榮總也將派兩名醫護隨行，分別為災難醫學科主任黃獻皞與急診護理師蔡慧卿，兩人將帶救災物資前往，包括腸胃藥、抗生素、生理食鹽水等，其中以眼藥水盒數最多，將成為台灣搜救隊最堅強的安全後盾。

北市消防局已接獲內政部消防署通知，將出動第二梯次搜救隊前往土耳其救災。北市第二梯次搜救隊將由林清文副大隊長帶隊，成員30人(一位醫師、一位護理師)，全體人員預定17:00在消防局民權分隊(民權東路6段9號)集結完畢，待命出發。另臺北市第一批搜救隊伍稍早已抵達伊斯坦堡機場，將準備轉機前往ADANA機場。

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台北榮總2019年與台北市政府消防局簽訂合作備忘錄，對於院外緊急災害救治、緊急救護員的訓練及各類災難醫學的訓練全力投入，近期更參與普悠瑪事件反應機制與應變，搶救民眾生命。

▲北榮醫護將前往土耳其救災，2/7行前說明準備的藥物。（圖／記者嚴云岑攝）

台北榮總急診醫學部主任侯重光表示，此次是首次配合搜救隊前往國外救災，第一批已於昨晚出發，隨隊醫護為急診部主治醫師王則堯與護理師楊淑娟，兩人已於今日下午抵達土耳其，有待運輸機轉往災區。第二批後勤人員也將於晚間出發，由災難醫學科主任黃獻皞與急診護理師蔡慧卿隨行，照顧台灣搜救人員安全。

黃獻皞醫師表示，自己在擔任住院醫師時曾經歷九二一大地震，台北榮總災難醫學科長期與搜救隊共同訓練，也建立了輔助流程，他與護理師都是首次根據MOU需求，到國外協助災難現場，希望能夠貢獻心力，成為搜救隊弟兄的靠山。

▲北榮醫護將前往土耳其救災，2/7行前說明準備的藥物。（圖／記者嚴云岑攝）

由於現場可能有大量傷患，黃獻皞提到，昨日隨隊醫護已大量傷患包、急救包帶往現場，也回傳需額外準備的藥物，包括腸胃藥、心律不整用藥、點滴與口服藥物、抗生素等。另外，由於災難現場有很多灰塵，搜救隊員雖然會戴防護面罩，但還是會有眼睛感染風險，因此特別準備了生理食鹽水與眼藥水隨隊前往。

台北榮總有10名以上的護理師都有搜救能力，蔡慧卿護理師提到，這是自己第一次出勤國外救援任務，因為環境陌生、天氣也寒冷，接到通知時還是會焦慮，但因平時與國家隊就有訓練合作，相信只要把平常訓練做好，就能讓人員平安回來。