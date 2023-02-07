夏立言見宋濤惹議！藍營批抹紅　鄭運鵬：抹紅你們的是宋濤跟共產黨

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席夏立言將赴陸會見大陸國台辦主任宋濤，引來非議，而藍營則反批抹紅、抹黑。對此，鄭運鵬7日表示，宋濤上任時很明確要求接受一國兩制，若國民黨不接受為何派副主席去？共產黨設定要接受一國兩制才願意交流，抹紅國民黨的是宋濤、共產黨，希望國民黨要清楚認知，第一、不要掉入中國統戰陷阱，第二、不要帶給國際錯誤認知。

鄭運鵬指出，夏立言是國民黨副主席，代表國民黨到中國拜會國台辦，這樣的訪問在全世界都是特殊狀況，若是政黨、政府交流，到別的國家一定是優先拜訪政府，而非被限制框架，國民黨好像很怕被抹紅，但抹紅他的是中國共產黨，共產黨設定要接受一國兩制才願意交流，抹紅他們的就是中國官方。

鄭運鵬質疑，他們這次去拜訪宋濤，宋濤上任時很明確要求接受一國兩制，若國民黨不接受為何派副主席去？這是國民黨要說明的地方，中國對台灣並不是要政府間的交流，不跟民進黨政府接觸就是因為民進黨不接受一個中國、一國兩制，這是很明確的政治條件。

鄭運鵬直言，國民黨要清楚，抹紅國民黨的是宋濤、共產黨，是國民黨接受這個條件才過去，民進黨也沒有扣他帽子，希望國民黨要清楚認知，第一、不要掉入中國統戰陷阱，第二、不要帶給國際錯誤認知，認為台灣很想被中國統一，如果朱立倫不接受一國兩制跟一個中國兩前提，他們的副主席是如何交流？願聞其詳。

對於國民黨反批鄭運鵬過去曾以「中國台灣」向對岸申請專利並與三大國企合作，鄭運鵬回應，國民黨這種膝反射的個人攻擊非常荒謬，他10多年前成立民間公司，申請的專利是世界專利組織，卻因為總部在中國被改成中國台北，中國方連國際組織設置在這邊，都會自動改成一省，更不要說國民黨只會被當作小弟的小弟。

鄭運鵬表示，這就是台灣真實的困境，國民黨真的要關心台商的話，就應該關心中國用任何莫須有的罪名，禁止農產品輸出，更用和他國不同的申請文件刁難。

鄭運鵬指出，10多年前他的公司發生這種事情，國民黨應該協助，這點才是必須要去捍衛的，這凸顯國民黨的荒謬 ，抹紅國民黨的不是國人也不是民進黨，是國民黨自己單方面接受中國條件，才被大家認為有親中疑慮。

對於夏立言訪陸，立委羅致政表示，並不是去大陸不行，而是去做了什麼，有沒有建立台灣立場跟國家利益上才是關鍵，就好像去中國大陸做生意，很多人尋求全國市場情況下，把中國當作其中一個市場，但對台灣主權立場並未打折，這才是關鍵。

羅致政表示，到對岸說了、做了什麼才是關鍵，尤其在美中關係敏感的此刻，赴陸會不會被解讀為替中國背書？這才是觀察的重點，說什麼、做什麼以及時間點都可以被外界檢視，會仔細觀察夏立言出國後的相關說法跟做法。