雞排85元挨轟「沒良心」！老闆苦撐累了　曝背後成本

▲炸雞排價格越來越貴。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

物價飆漲，許多雞排店業者也撐不下去漲價。一名業者曝背後成本，「一份賣85元，結果一堆人罵我爆利、沒良心」，還厚臉皮跟妻子娘家借錢。他坦言身心俱疲，「漲價真的不是我們做老闆願意的，要怪只能怪大環境。」

這名業者在近日在「匿名公社」提到，一片雞排進貨成本已逼進45元，加上油粉類調味人事營業成本，「我店面不用租金？員工不用吃飯？水電瓦斯不用錢？」

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「我一份賣85元，結果一堆人罵我爆利沒良心」，業者說，加盟不到3年，歷經疫情及原物料飆漲，已把所有積蓄都丟進去還不夠，還厚著臉皮請老婆回娘家借錢，才有辦法繼續撐下去。

▼炸雞排賣85元，您可接受嗎？（示意圖／記者許力方攝）

業者指出，現在雖然生意比較平穩，但面對不斷謾罵，讓他覺得身心都很累，也曾想乾脆放棄去外面找工作算了；但加盟合約就是打3年，加上器具、冰箱這些貸款都還在揹，一個月光這些基本就要付出快10萬元。

業者強調，「如果現在放棄，就真的什麼都沒了，所以拜託大家，漲價真的不是我們做老闆願意的，要怪只能怪大環境。」

對此，許多網友留言，「你的進價成本有點高，所以多詢問幾家吧」、「自己創業比加盟利潤高多了」、「對客人，他只知道他花了85元，根本才不管成本問題，萬物齊漲、薪水不漲年代就斤斤計較，成本只有更高不會變低。」

▼老闆發文。（圖／翻攝「匿名公社」）

