LINE「全新貼圖超可愛」！3／9前免費下載

▲可愛貼圖一鍵下載。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

限時貼圖來了！LINE本周釋出2款，分別是「LINE購物 × 貓寶喵喵」與精品「DIOR期間限定貼圖」，下載期限只到3月9日，實用又可愛。《ETtoday新聞雲》也另整理24款貼圖，最長期效有180天能爽用，大家快來一鍵下載吧。

LINE購物 × 貓寶喵喵｜下載請點

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下載期限：2023/3/9，90天

DIOR 期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/3/9，90天

以下為另整理的24款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE購物 × 法鬥白泡泡｜下載請點

下載期限：2023/2/28，90天

完成條件：前往LINE購物App首頁，5秒內左右來回晃動3次（建議晃動須達90度），完成後會跳出活動視窗，用戶點擊「立即領取」後，就可LINE購物官方帳號收到該貼圖，單一LINE帳號領取一次獎勵。

LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年｜下載請點

下載期限：2023/2/18，90天

完成條件：參加「LINE 金幣派對」遊戲，並轉50次拉霸完成任務即可下載

LINE旅遊 × 打排球鴨｜下載請點

下載期限：2023/3/1，90天

Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖｜下載請點

下載期限：2023/4/19，180天

VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇｜下載請點

下載期限：2023/2/18，180天

2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！｜下載請點

下載期限：2023/2/18，180天

蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角｜下載請點

下載期限：2023/2/18，180天

LINE VOOM × 有隻兔子｜下載請點

下載期限：2023/2/23，90天

LINE購物護照★秘密貓日常兔年好運篇｜下載請點

下載期限：2023/2/10，90天

LINE購物品牌名店×那隻水母｜下載請點

下載期限：2023/2/15，90天

LINE購物 夯話題×軟爛貓咪｜下載請點

下載期限：2023/2/10，90天

塔仔不正經 玩轉新一年｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

LINE社群 × weiweiboy｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

LOEWE期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量｜下載請點

下載期限：2023/2/16，180天

台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

PChome × 兔兔超人 幸福迎新年｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

LINE購物商城 × 點陣星球｜下載請點

下載期限：2023/2/8，90天

梵克雅寶新年貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，90天

陪你過新年! momo co × 糖水鋪｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

明星3缺1兔gether幸運貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

華南銀行小n與您分享快樂生活｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

Richart 兔給樂｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天