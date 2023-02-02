「男友想要色色」妹子秒回1貼圖！下場悲哭：真的很誠實

▲原PO白眼直呼，前男友真的很誠實。（示意圖／非新聞當事人／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這麼誠實的男人哪裡找？」一名妹子抱怨，日前抓到男友偷吃，結果回想某次聊天時，男友討著要啪啪，原PO恰好有買「不可以色色」的貼圖，當下隨即回貼，結果男友回應「那我去找其他人色色」，沒想到他還真的去約砲，氣得原PO心死一片。文章引發網友熱議，「所以都說是直男了，你還不信？」

一名女網友在Dcard以「這麼誠實的男人哪裡找」為標題表示，之前與前男友聊天時，對方突然傳一句「想要色色」，於是原PO靈機一動秒回傳「不可以色色」的柴犬貼圖。

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殊不知男友回應「那我去找其他人色色」，一席話讓原PO傻眼心想「這個人在公蝦米肖喂（台語：講什麼瘋話）。」一陣子後，原PO崩潰抓到男友劈腿，也回想男友曾說「去找其他人色色」的話，讓她無言譏諷「還真的很誠實欸！」

文章曝光後，引來4000多名網友哭笑不得回應，「所以都說是直男了，你還不信」、「越誠實越危險喔」、「跟我一模一樣，之前有次很累拒絕前女友求愛，她很生氣說要去約砲...結果她說到做到」、「不知道該說好誠實還是好爛」、「大笑了1分鐘才反應過來，幫你按一個哭臉」、「誰叫你要發『不可以色色』卡！那他只能發動陷阱卡了」、「笑爛！以為是什麼好男人文，結果渣男，還好有發現...不然浪費時間」。

▼原PO回貼「不可以色色」貼圖，結局竟抓到男友劈腿。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）

