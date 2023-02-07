土耳其強震「是921的5倍」！他急關心當地友　等6小時回應超心酸

▲土耳其發生規模7.8強震，後續餘震不斷。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

土耳其6日凌晨發生規模7.8強震，已超過3800人罹難，約1.2萬人受傷。事發後，毒物專家招名威急忙聯絡當地的朋友，盼對方能平安，經過6小時好友總算回應了，但同時也淚嘆「無法確定是否能克服這一切。」

招名威在臉書感嘆，「過了6個小時，總算等到土耳其朋友的回覆訊息，所幸他們在首都，一切平安，只是她說東南區域非常慘，慘到根本都無法確定，他們自己可否克服這一切了。」

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這讓他心有戚戚焉，直言「我們這一代曾經歷過921，永遠都不會忘記那個先上下再左右擺盪的感覺，更何況土耳其，現在是經歷5倍大921等級的地震，我完全無法想像那是什麼樣的狀況。」

▲等了6小時，土耳其的朋友總算回覆了。（圖／翻攝自臉書／招名威教授 毒理威廉）

最後，招名威也感性地說，「現在說一切安好真的很矯情，但也只能希望可以盡快救出被壓在瓦礫堆裏的生還者，救一個是一個！祝福土耳其，加油！」

對此，網友們紛紛回應，「我也是，2017年跟扶輪社環島，認識的一個土耳其女生，今天很擔心她的安危，幸好剛剛回我了。希望土耳其能渡過這次難關」、「921那次，土耳其是最早派救援隊來台的國家，所以我們這次也很快派人去救援了，希望他們能跨過這場悲劇」、「台灣搜救隊已在昨晚出發！天佑土耳其」、「大家一起為土耳其加油」。