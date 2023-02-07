陸首批民間搜救隊8人1犬趕赴土耳其　曾派員參與維冠大樓救援任務　

記者魏有德／綜合報導

土耳其自昨（6）日連續發生大規模地震，官方數據顯示已致近2000人罹難。為搶救寶貴生命，大陸第一支國際搜救先遣隊今（7）日出發，共有8名具地震救難豐富經驗的成員組成，同時，還帶著一條搜救犬和生命探測儀及破壞裝備等機具。

▲大陸首批民間搜救隊出發前往土耳其。（圖／翻攝杭州日報）

《環球網》報導，中國首支社會救援力量「公羊救援隊」於北京時間2月7日上午派遣第一支國際城搜救援隊，由杭州基地出發趕赴土耳其此次地震受損最嚴重的災區。預計最快將於土耳其當地時間8日抵達。

▲公羊救援隊先遣隊共8人1犬率先馳援土耳其。（圖／翻攝杭州日報）

據了解，公羊救援隊為浙江省公羊會公益救援促進會下轄的民間專業救援組織，和藍天救援隊、北極星救援隊等民間搜救隊齊名。公羊救援隊曾參與汶川、玉樹、雅安等強震救援任務，配有應急救援車輛，衝鋒艇，氣墊船，無人機，衛星通訊，專業醫療帳篷（含配套設施）及山地和水上救援器材等。

▲公羊救援隊也曾派員參與台南維冠大樓地震救援工作。（圖／翻攝杭州日報）

此外，公羊救援隊也曾5次代表大陸，趕赴尼泊爾、巴基斯坦、厄瓜多、義大利、印尼等地震災區進行跨國援助搜救任務。台灣在2016年美濃地震時，公羊救援隊也曾於第一時間派出先遣隊，在災情嚴重的台南維冠大樓協助搜救任務。