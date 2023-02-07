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見土耳其遇強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲土耳其強震災情慘重。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

土耳其南部6日發生規模7.8強震，超過3800人死亡，災情很是慘重，我國內政部消防署第一時間組織台灣搜救隊，第一波已搭機前往救災。就有網友在PTT表示，「身為同是在地震多發的台灣人，也想盡一份綿薄之力」爆共鳴，紛紛直呼要報答一事，「921第一個來台救援的國家」、「921幫台灣不少，該捐就要捐。」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「土耳其地震，要捐款嗎？」說他看見土耳其地震的新聞，「身為同是在地震多發的台灣人，也想盡一份綿薄之力。但苦於沒有思辨能力，不知道該把錢，或物資捐給哪個單位好」，希望能為受災區及台灣盡一份力。

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貼文一出，不少人也因為一個原因想幫助土耳其，「當年第一進來台灣救援，這恩情怎不報」、「說真的，我會捐，憑921當年的救難隊，絕對伸出援手，人本來就該知恩圖報」、「管道正常，真的會給災民（的話），一定捐」、「絕對要，當初921第一個來的」、「921幫台灣不少，該捐就要捐，但是要有正確管道。」

其中，還有網友紛紛指名1協會，「AKUT是當年921來台的救難隊，可以捐」、「看了一圈選AKUT，是因為他是當年921來的救難隊，又是民間NGO還能刷卡」、「我土耳其鄉民，AKUT可以捐」、「只捐過AKUT」、「已捐AKUT。」據悉，AKUT救援協會（AKUT Search and Rescue Association）為當地NGO組織，曾在台灣921大地震時，第一時間派出17名隊員來台參加救援。

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