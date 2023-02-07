APP「最夯3名排行榜」曝光！台人超愛這功能　全場吵翻：很變態

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蘋果「APP最夯前3名」曝光！台人超愛這功能　全場吵翻：很變態

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人會下載定位APP，查看親友的位置動態。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「抓猴神器」Zenly（冰棒）已於3日下架，如今也有類似的定位APP爆紅竄出。一名網友驚訝表示，最近看到蘋果iOS的免費下載榜單，前3名的用途與「冰棒」非常雷同，讓他哭笑不得直呼「母湯喔！」文章曝光後，網友也兩派吵翻「這種APP很變態沒隱私」、「上次手機掉在路上也是靠冰棒找回來的」。

一名網友在臉書《爆廢公社二館》驚呼，在冰棒下架後的隔天，也就是4日打開Apple Store時，發現免費APP排行榜中，前3名的用途功能非常相似，原來都是因冰棒退場後而衍生的相關APP。

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前3名排行榜依序為「Whoo和一個好友」、「冰友：Mixerbox 冰棒好友地圖」與「tomotomo好友地圖」，讓原PO感到訝異直呼「母湯喔！」就連《ETtoday新聞雲》記者於今（7）日再次查看排行，上述3款APP依舊穩坐前3名。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲前四名其實都是查定位的APP 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

文章曝光後，一派網友搖頭回應，「覺得這種APP很變態沒隱私」、「為什麼要隨便讓別人知道自己在哪啊」、「搞瘋自己的程式」、「會吵架的，不要裝呀」、「單身狗沒這問題QQ」、「加了還能知道對方電話才可怕」、「嚴格說起來是前4名，因為冰棒關閉的時候一直大推下載Snapchat」。

另一派網友卻大讚，「說真的，手機很常不見的人，拿來找手機是真的很方便」、「一堆人在靠北說為啥要有這東西，很抱歉...要不是要定位小孩安全，誰會這麽閒在那定位抓猴」、「裝在很愛往外到處亂跑的老人家的手機上也很有用」、「我都靠這個看我同事出門沒，我才能打電話叫他起床」、「上次手機掉在路上也是靠冰棒找回來的」。

不過也有網友正面分析，「想偷窺，或有疑心病的人不管有沒有下載什麼定位系統，都還是一樣疑心病。這軟體很方便，透過冰棒、冰友找過遺失的手機，爸媽的去向，朋友遠途到達的位置距離，很不錯啦！有正面用途的」、「APP超方便，尤其跟朋友集體出去玩，可以抓集合時間和知道朋友到哪了；臨時想約朋友吃飯，看一下APP就知道哪些朋友比較有機會約到。相約時也不用一直打電話問朋友或另一半到哪了，還要多久之類的。透過APP抓等待的時間，省事又方便」。

▼網友看法大不同。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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