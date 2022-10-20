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女桃園洽公手機不見了　訊號顯示穩定移動...警車追公車順利找回

▲警方以定位APP研判手機可能掉在公車上。（圖／桃園警分局提供）

▲警方以定位APP研判手機可能掉在公車上。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市李姓小姐19日到桃園來洽商業務，回程搭公車回到台北後發現手機不見了，因為手機內存有重要聯絡資料，李小姐馬上跟友人駕車趕到桃園，沿線尋找均無所獲，便向警方求助，警方立即透過手機定位系統發現手機以時速20至30公里的速度往龜山方向規律移動，員警研判手機可能掉在公車上，立即駕駛警車載著李小姐循線追尋，經過約15分鐘後員警將公車攔下果然在車上找到李小姐的手機，這才讓她鬆了一口氣。

▲▼警方追上公車後攔下，順利在車上找到手機。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方追上公車後攔下，順利在車上找到手機。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方追上公車後攔下，順利在車上找到手機。（圖／桃園警分局提供）

李小姐及友人昨晚11時許來到桃園警察分局同安派出所求助，她表示由台北到桃園來洽商業務，回程搭公車到經國轉運站，轉車回到台北後，卻發現iPhone13不見了！手機內存有重要聯絡資料，李小姐急得團團轉，馬上跟友人駕車趕到桃園，沿線尋找均無所獲，實在想不起手機可能遺失的地點，眼見將近深夜，便向警方求助。

員警簡煒哲及陳毅軒機警的透過其友人手機，開啟俗稱「冰棒」(Zenly)的定位APP，發現李女的手機正以時速20至30公里的速度，穩定地往龜山方向移動，員警研判手機可能掉在公車上，立即駕駛警車載著李小姐循線追尋，經過約15分鐘，在山鶯路追上該輛公車，員警將公車攔下說明狀況，請公車駕駛協助，果然在車上找到李小姐的手機，讓她鬆了一口氣，對員警機智熱忱的協助大大比個讚。

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