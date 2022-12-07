冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

被譽為「抓猴神器」的Zenly（冰棒）將在2023年2月3日停止營運，不少人紛紛開始找替代品。但一名網友就指出，如果只是想知道親朋好友的位置，其實只要使用iPhone內建APP即可，不需要非得下載其他的定位APP，如果安卓系統也想使用類似功能，則可以打開「Google地圖」。

原PO在「Dcard」發文表示，他也曾下載冰棒，但覺得該APP在背景刷新的頻率過高，耗電量有點大，尤其是實時更新狀態的時候。而他也指出，多數人會使用冰棒，應該就是想看親朋好友的位置，可以方便知道對方在何處，但最近冰棒準備退場，許多人開始尋找替代品，這讓他有些不解，「其實不管是蘋果還是安卓不是都有內建的嗎？」

＊以Android（安卓）系統舉例，原PO指出，可以直接使用「Google地圖」，因為Google地圖裡面就有分享位置的功能，裡面也有簡單圖示、位置、距離、抵達與離開通知、電量等。

▲▼可用Google地圖追蹤朋友位置。（圖／記者朱祖儀攝）

＊以iOS系統舉例，原PO表示，除了可以用Google地圖之外，還有iPhone內建的「尋找」，可以與同樣使用iOS系統的親朋好友共享位置，同樣也有好友列表、圖示、位置、距離、抵達與離開通知等，甚至還有衛星定位；另外iPhone內建的地圖也有此功能，不過同樣只能和iOS系統內的人一起使用。

▲iPhone內建地圖也可以分享位置。（圖／記者朱祖儀攝）

網友看到文章後紛紛表示，「iPhone、Google Maps一樣可以分享位置給安卓系統的朋友喔，之前迷路跟掉手機都是被這樣拯救的」、「我也是都用原廠的，身邊的都是iOS」、「Google Maps超級好用」。

不過還是有人認為，「我是Google Maps跟Zenly都有裝啦，不過Google可能沒冰棒那麼即時，稍微會慢1~2分鐘就是」、「內建有時候會找不到位置，常常故障」、「如果只是定位功能，當然是可以用內建，但Zenly定位就是更即時，資訊更全面，又融合了通訊軟體跟Snapchat功能，使用起來是最方便的」。