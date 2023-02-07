兩岸、外交成侯友宜2024罩門？　陳水扁：沒有說一定要懂多少

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選誰來參戰各界關注，國民黨呼聲最高的新北市長侯友宜卻頻被質疑兩岸、外交能力不足，對此，民進黨籍的前總統陳水扁表示，「沒有總統候選人是要經過各項考試、面試或是經過托福考試等資格，沒有說一定要懂多少，也沒有說一定要懂這個懂那個」。

陳水扁接受《震傳媒》訪問時指出，現在的選舉不是要選最厲害的，就算很有能力也不一定會當選，因為民主選舉就是選民決定，問題一堆的人也是可以當選，但這就是民主選舉，只能尊重人民選擇。

至於國民黨2024總統人選會由鴻海集團創辦人郭台銘還是侯友宜出線？陳水扁指出，藍綠兩黨目前面對2024總統大選，候選人應該都還沒有定於一尊，還在發展跟變化當中，能夠贏是最重要的事，而國民黨到最後一定會整合，如果是志在當選，就會考慮誰出來才有可能贏，但如果是志在參加，很多阿貓阿狗都會出來。

而談到民眾黨主席柯文哲在2024角色，陳水扁認為，相信柯文哲會參選到底，但這結果也不一定對民進黨有利，即使民調顯示柯文哲拿走比較多藍營票，但到最後如果大家認為柯文哲當選可能性不大，那藍營票就會回流，所以政治跟選舉都是千變萬化，不是一加一就會等於二。