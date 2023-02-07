今日限定！超商人氣茶飲下殺「買10送10」　咖啡第2杯半價

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日推出品茶優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！超商每月7日「品茶優惠」來了，今日限時1天開放搶購，超人氣英式紅茶、四季春青茶直接下殺買10送10，療癒系甜蜜黑糖珍珠撞奶也可享買3送3，買到真的賺到；愛喝咖啡的你也要把握最後機會，超商門市還有最後1天「大杯以上任選第2杯半價」。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出今（7）日限定飲品優惠，品項為CITY TEA現萃茶英式紅茶／四季春青茶買10送10、CITY TEA現萃茶奶茶／奶青15杯500元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3，每款皆為限量組數，售完為止。

▲以上優惠組數皆為限量販售。（圖／翻攝自7-11臉書專頁）



另外，7-11門市今（7）日還有最後一天咖啡飲品優惠，CITY系列大杯以上任選第2杯半價（以五捨六入，價低者折），優惠品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。

▲麥當勞最新優惠券爽吃42天。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞最新「玉兔迎春優惠券」開吃了，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3/14限定開吃。

▲4塊麥克雞塊加1元多吃1件。

▲麥當勞「玉兔迎春優惠券」網羅47種超殺優惠。