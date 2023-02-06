偷拍妻沿途吃睡780公里　專心撕咬大雞腿「無視」開車餓肚夫

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇蘇州一對夫妻登上熱搜榜，原因是丈夫談先生偷拍妻子一路吃吃喝喝，零食、大雞腿加上汽水，沿途780公里，一句話都沒問「你要吃嗎？」超真實夫妻實錄PO上網後，引起大陸網友共鳴，這就是夫妻的世界。

根據陸媒釋出影片，畫面是一對夫妻在車子裡，二人返程途中。談先生開車同時用記錄儀拍攝妻子一路的表現。位於副駕的妻子大啃雞腿吃零食，非常豪邁捧起飲料喝，累了就睡覺，醒來繼續吃。

▲ 妻子無視開車夫，一路吃睡780公里。（圖／翻攝 青島交通廣播F897）

妻子上車吃喝睡覺，下車就地尿尿，睜眼就「問到哪兒了？」影片顯示，談先生多次想開口表示口喝、肚子餓，最後都忍住了。

「從江西老家回蘇州的路上，基本她是吃700公里，睡了80公里。」他無奈地說。

不少大陸網友看了會心一笑，有人說，「這就是真實的夫妻狀態」」、「你倆熟嗎？」、「非常寫實的生活，丈夫包容力也太大。」

至於影片為何外流？原來是丈夫覺得妻子太真實搞笑，於是偷偷在社交平台發布，沒想到引起大批網友關注。談先生說，「她開始不知道影片發布，現在還在家裡生氣。」

▼ 超真實夫妻生活，大陸網友踴躍留言 。（圖／翻攝 青島交通廣播F897）



