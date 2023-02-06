土耳其7.8強震駭人！台旅行社發聲了：震央距景區5hrs車程

▲土耳其7.8強震，東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

記者彭懷玉／台北報導

土耳其東南部6日清晨4點多發生規模7.8地震，是約100年來最強的一次，震驚全球。台灣旅行業者表示，該處距離卡帕多奇亞等景點遙遠，目前旅客均安全無虞、行程皆未受影響。

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▲土耳其6日凌晨爆發強震。（圖／路透）



據美國地質調查局（USGS），土國地震震央約位於加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）東方23公里處，鄰近敘利亞，距離知名旅遊勝地遙遠。

雄獅旅遊指出，震央位置與團體旅遊常前往的卡帕多奇亞地區有近450公里距離、約5小時以上車程，與伊斯坦堡也有超過1,000公里以上的距離。目前雄獅全體旅客均安全無虞、行程皆未受影響，後將密切注意當地交通及安全狀況，以確保旅客權益。

▲土耳其卡帕多其亞距離震央有近450公里距離、約5小時以上車程。（圖／雄獅旅遊提供）

五福旅遊則說，土耳其團還沒出發，最近的一團是在3月初，五福旅遊安排的是前往伊斯坦堡、卡帕多奇亞、巴慕卡麗、庫薩達西等地，非本次地震受災區，目前行程會照走，不受影響。

▲易飛網也出示土國地圖，指出該震央位於圈起處，而易飛網的團體行程則位於地圖最左上角。（圖／易飛網提供）

易飛網也出示土國地圖，指出該震央位於圈起處，而易飛網的團體行程則位於地圖最左上角，公司有跟領隊保持聯絡，目前全員一切平安。