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閏月送豬腳添壽　天兵尪奔好市多「買折價品」替代！人妻一看臉綠

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO看到叉燒肉傻眼了。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

今年是閏年，當中會有閏二月的狀況，即農曆會出現2個二月，因此不只有365天，而是全年共有384天，民間習俗，嫁出去的女兒，要在閏月前買豬腳給爸媽，為爸媽添壽好福氣，就有一名貼心的女婿，竟然買成叉燒肉替代，還嗨喊「在特價欸」。貼文一出，網友狂搖頭直呼「豬腳才有富貴添壽之意」。

人妻在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，今年閏年，依習俗要買豬腳回娘家，「讓父母添福壽呷百二」，因此託老公買豬腳，結果天兵老公居然買了「港市蜜汁叉燒肉」，還大讚現在正在特價，「都是豬肉，媽媽應該不會計較吧？」

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雖然老公買成叉燒肉，但是媽媽也沒有不開心，原PO則打趣說，「疑惑我家是不是也養了一頭豬？但媽媽很開心地切盤上桌，丈母娘看女婿，越看越有趣，是真的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲老公買了叉燒肉。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，有網友驚呼，豬腳跟叉燒肉差很多，「今年閏二月落在國曆3月22日至4月19日，所以可以再買一次」、「扯著他的耳朵，再去買一次，德國豬腳、萬巒豬腳各買一份，其他豬肉製品也別放過，香腸等等也一次購足」。

但也有網友認為，老人家年紀大了，豬腳不能吃太多，也可以有其他的替代方式，「不一定要豬腳，老人家年紀大，這種東西也不能吃太多，若生一堆女兒的，不就要開豬肉攤開賣了」、「心意最重要」、「頭一年我是買豬腳寄回家，之後就都包紅包」。

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