不只初九拜天公　想補財庫初十別忘了拜「祂」

▲民俗專家廖大乙提醒，不只初九要拜天公，初十也要拜地。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者隋昊志／綜合報導

今（31）日是大年初十，昨天適逢初九天公生，許多信眾都準備豐盛供品拜天公補財庫，希望新的一年可以財源滾滾來。民俗專家廖大乙指出，「初九敬天、初十拜地」，提醒民眾不只是要拜天，也要記得拜地，才能算是圓滿，供品也只需要簡單準備家中的白米跟水，抱持著敬意就會心誠則靈。

每年農曆春節，信眾都會在初九天公生日拜拜，據《自由電子報》報導，民俗專家廖大乙指出，「盤古開天第9日造天、第10日造地」，因此人們會在初九及初十兩天，簡單虔誠的敬天謝地，也只要準備簡單的白米及水即可，選在「抬頭是天、腳踏是地」的位置，雙手合十跪拜，真心懺悔並反思自我，加上佈施轉運正能量，財運自然就會跟著旺起來。

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廖大乙表示，拜過天地之後的水，還能作為平安水飲用，或是在瓶身貼上10元硬幣大小的紅紙，放置在財位當作是「招財水」；白米則可以選擇自己吃保平安，或者是分送給親友一同享用。

除了白米及水之外，廖大乙還說，由於初十是轉運正能量及靈動力強的日子，也可以另外準備有節節高升寓意的甘蔗，以及象徵著開枝展葉的番薯當作供品，之後再將拜過的供品分享出去，並且虔心佈施，如此一來自然會財源廣進。反之，若是心不誠、未懺悔的話，即使是燒再多金紙，恐怕也只會越燒越窮。