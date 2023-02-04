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今立春「煮財水催財」5步驟一次看！把握2時段　放對財位旺整年

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在立春這天煮財水，可催財運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

今日（4）將迎來兔年第一個節氣「立春」，意味著冬季即將結束，有「命理界阿湯哥」之稱的湯鎮瑋老師就分享，在立春「煮財水」招財的方法，準備168元的硬幣，以及一盆水，簡單的幾個步驟，就可以幫助今年催財，然而，一天之中只有2個吉時，大家可以多多把握。

湯鎮瑋老師在臉書發文，「萬眾一心煮財水、催財運」，準備168元的硬幣，分別是2個50元，6個10元以及8個1元而煮財水的吉時有兩個時段，第一個為早上11時至下午3時，第二個則是晚上7時到11時

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注意事項：
1. 此財水不可飲用。
2. 小心滾燙熱水，敬請注意安全。
3. 可以把去年的財水倒入家中盆栽，或廚房水糟，或流水盆、魚缸即可。

煮財水步驟：
1. 先將總數$168的硬幣洗刷乾淨（可以延用去年的錢幣）。
2. 將錢幣於吉日吉時，放入約8分滿的水中煮滾，多滾1-3分鐘。
3. 將煮滾的財水移至今日財方正南方（可以客廳為主，讓蒸氣薰散後，靜放1個小時以上。
4. 財水冷卻後，裝入保特瓶或其他不限任何材質有加蓋的容器中（不限做幾瓶），並用紅色寫上「立春財水」及「自己的姓名」貼在瓶身；錢幣則可以放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行。
5. 財水可以放在大門後地上或櫃子內、明財位、收銀台、保險櫃等或流年南方、北財位。

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