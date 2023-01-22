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年節習俗大不同！緬甸「辣椒餡湯圓」超驚喜：吃到幸運一整年

▲▼李豔菁老師帶領學生手作緬甸辣椒餡料過年湯圓 。（圖／教育局提供）

▲李豔菁老師帶領學生手作緬甸辣椒餡料過年湯圓 。（圖／教育局提供）

記者戴上容／新北報導

農曆新年初一，人們拜拜祈求好運、走春道恭喜，大街小巷瀰漫濃台灣年節味。新北市教育局來自東南亞教師提強將他國新年文化融入課堂，讓學生用越南、緬甸、泰國語寫春聯、包粽子、準備果乾拼盤等，像是緬甸李老師教學生做緬甸的棕櫚糖內餡湯圓，學生非常驚喜，緬甸湯圓內會包入一顆辣椒當餡料，傳說吃到的人將會幸運一整年！

新北市新住民語文教職人員提前將異國文化融入課程，像是分享越南的果乾拼盤、泰國的獻水式、緬甸的辣椒餡料湯圓等過年習俗，師生還用越南語寫春聯，認識異國民俗，讓師生在多元文化的激盪下，體驗各國年節好滋味。

來自越南的阮氏草老師將越南的新年文化融入課堂，讓學生用越南語寫春聯、包粽子、準備果乾拼盤等。阮氏草解釋，「粽子」是越南農曆新年不可或缺的傳統菜餚，且家家戶戶都會包粽子，象徵家人團圓的意義。阮老師更準備台灣少見的越南春節黃色梅花，「梅」的越南語音似「幸運」，學生開心地將這份祝福帶回家，希望能好運連連。

▲▼李豔菁老師帶領學生手作緬甸辣椒餡料過年湯圓 。（圖／教育局提供）

▲阮氏草老師與吉慶國小學生體驗越南過年習俗，寫春聯、果乾拼盤及黃梅花。（圖／教育局提供）

教授泰語的李拉雀薇老師表示，在泰國過年時，親朋好友會相互潑水表達祝福，以驅除過去一年的霉運。4月泰國潑水節，是一年中最歡樂的傳統新年節日，許多人會返鄉與家人團聚。李表示，泰國會在4月14日「家庭日」，向家中長輩進行「獻水式」，晚輩以銀盆盛裝芳香淨水後輕灑在長輩手中，藉以表示對長輩的尊敬和對自己的過錯表示歉意。透過這堂課，學生們理解到異國新年文化真是大不同！

來自緬甸的李豔菁老師表示，緬甸新年也是潑水節，約在4月13日左右，人們相互潑水，有洗舊迎新之意。此外，緬甸人過年習慣吃湯圓，象徵團圓、吉利之意，這和台灣年節元宵節吃湯圓意涵相近。李老師藉由圖片介紹緬甸的新年，再教學生做緬甸的棕櫚糖內餡湯圓，學生非常喜愛。她也說，有時湯圓內會包入一顆辣椒當餡料，傳說吃到的人將會是今年的幸運兒！

教育局長張明文表示，新北是全國新住民語文開班數最多的縣市。同時，致力於新住民語文師資培訓、教學內容設計、多元文化體驗活動，讓孩子浸潤在國際校園中，學習不同國家的語言，藉由跨文化溝通環境認識東南亞不同民俗風情，培養欣賞與尊重的公民素養。

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