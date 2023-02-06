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夏立言8日率團訪陸　國台辦：願在「九二共識」基礎上加強交往

▲▼中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／台北報導

國民黨副主席夏立言將於8日率團前往大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行。對此，國台辦今（6）早回應稱，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與中國國民黨交往。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示歡迎夏立言來訪，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與中國國民黨交往，鞏固增進互信，深化各領域交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

對於此次訪陸內容，國民黨表示，訪陸團預計於8日出發，並於17日返台，除副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、「黨主席朱立倫妻舅」國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

國民黨表示，關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流，是此行的三個重點，因此，訪陸團也安排了拜會大陸新任國台辦主任宋濤的行程。

國民黨接著指出，行程會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，不僅反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。

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