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有輕生意念學生每年近2000人　湯志民籲教師「不要只重視學科」

▲台北市教育局長湯志民。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市教育局長湯志民籲不要只重視學生的學科表現。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局長湯志民今（6日）出席台北市公私立中等學校校長會議，要求學校老師不要只重視學生的學科，還要多關心學生的身心發展，因為根據統計，每年有自殺意念的學生，已經從數百人，飆到1900多人，「數字令人觸目驚心」，也拜託在場校長，在教育第一現場多關心孩子，減少悲劇發生。

台北市教育局今舉行111學年度第二學期公私立中等學校校長會議，湯志民致詞時以「帶動教育正向力量，重視學生全人教育」開場，要求學校老師不要只關心學生的學科，也不要學生出現問題才邀請家長到校，而是要定期與家長聯繫，透過家長日、家長會等管道，隨時與家長做好親師生溝通。

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湯志民說，根據通報，每年全市學生自殺死亡事件都是兩位數，而每年有自殺意圖的學生已經從數百人，飆升到1900多人，數字有多龐大，每天看教育局校安事件處理，「不要說每天，有一、兩天就有幾位學生，看到都觸目驚心」，他要特別懇託校長，站在教育第一現場，多多關心孩子的身心健康。

湯志民還說，根據研究，社經背景是影響教育最大的影響，教育正向力量要推動，若家長也能站上第一線，「教育問題就解決了一半」，他呼籲學校教師，多關心學生，畢竟學校下課時間有限，希望能利用課餘時間多與家長聯繫，建立良好的親師生關係，而不是學生有狀況了，才把家長找來學校。

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