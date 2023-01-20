北市教育局清寒基金會「年節助學金」　讓弱勢生過好年

▲財團法人台北市政府認助清寒學生基金會董事長曾燦金(左)感謝賀眾總經理王志耀(右) 捐贈500萬給予北市清寒學生。（圖／基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為讓弱勢學生過個好年，國內飲水機大廠賀眾企業捐贈500萬元給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，發放每位受助學生3600元的「年節助學金」，共有1404人受惠，款項於今天（20日）直接匯入受助學生的郵局帳戶。

賀眾企業總經理王志耀表示，公司一向秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，長年帶領公司參與公益活動，回饋社會，強調無論如何都不能扼殺孩子的受教權，若不幫助弱勢學生安心就學，未來可能會釀成更多社會問題，盼拋磚引玉，有更多企業響應。

北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，台北市物價指數向來是全台之首，貧富差距愈來愈大，需要幫助的弱勢家庭比想像中多，尤其近兩年受新冠肺炎疫情衝擊，待援家庭有增無減，基金會加發紓困金、年節助學金，另經校方通報接種疫苗產生不良反應的學生，需花費大筆住院醫療費，隨即納入疫情紓困專案，解決弱勢家庭的燃眉之急。

曾燦金說，基金會在2022年認助超過2000名弱勢孩子，希望有更多善心人士伸出援手加入愛心認助的行列，幫助更多逆境孩子翻轉人生，尤其年節期間，各項開銷增加，弱勢家庭子女處境更值得關懷。捐款可採定期定額認助，也可專案或小額捐款，相關捐款方式可參考基金會網站。