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教育部3度行文「5都私校審議」仍掛零　教團批：行政怠惰

▲包括新北市在內的五都直轄市，目前尚未召開私校退場審議會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲包括新北市在內的五都直轄市，目前尚未召開私校退場審議會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受少子化衝擊，全國私立高中職經營面臨生存保衛戰，為確保學生權益，教育部私校退場審議會從去年7月起，已召開10場退場審議會，將逾10所私立高中職列為專輔學校或勒令解散。反觀五都所管轄的私校，卻連一場都還沒召開，教育部已經3度行文要求加速辦理。全國私校工會則批評，眼看國中會考5月就要登場，五都私校審議進度慢如牛車，根本是行政怠惰。

目前直轄市5都，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府自行召開退場審議會審議。據全國私校工會評估，全國至少有50所私校面臨退場，其中有半數屬教育部管轄學校，另一半則是落在五都管轄。

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教育部國教署表示，已於去年10月12日、11月18日、今年1月3日，3度正式行文請5都直轄市政府儘速落實退場條例相關規定，經查5都正辦理相關前置作業，教育部將持續追蹤其辦理進度，並提供其諮詢、協助，

全國私校工會理事長尤榮輝批評，教育部去年5月就公告《私立高級中等以上學校退場條例》，去年7月召開首場私校退場審議委員會，截至目前已經開了10場，反觀五都直轄市卻連一場都還沒開，根本是行政怠惰，再這樣拖下去，恐將影響今年5月參加國中會考的考生。

尤榮輝呼籲，五都縣市教育局盡快啟動退場審議程序，檢視轄內是否有財務狀況嚴重影響校務、師資質量不合法規基準、積欠教師薪資等學校，公告預警學校或列為專案輔導學校，盡早提供今年會考考生選填志願參考。

台北市教育局副局長陳素慧指出，台北市已根據教育部的母法訂定《台北市私立高級中等學校退場審議會組織及運作辦法》、《台北市加派私立高級中等學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法》，與完成草案預告，目前送法務局審查，預計農曆年後就開始籌組審議會，強調退場審議工作持續推動，進度已是五都最快，會在5月前完成審議。

新北市政府教育局回應，目前正辦理法規訂定及指標查核，經初步評估新北市尚無專輔學校認列，將於學生升學志願選填前完成專輔學校審議，並透過轉型輔導計畫協助各私校永續發展，以保障學生權益。

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