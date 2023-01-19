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收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽急求助...變千萬富婆逆轉人生

▲▼ 新竹稅務局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新竹1名單親媽媽突收到13萬餘元地價稅欠稅單，立刻帶女兒赴稅務局求助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／新竹報導

逆轉人生！新竹1名30多歲單親媽媽居無定所獨自扶養2歲孩子，某日突收到13萬6000元地價稅欠稅單，立刻帶孩子赴新竹市稅務局求助，才得知是逾30年未謀面已過世祖母留下土地，稅務人員見瘦小林女無助模樣，決定伸援手幫忙，親自勘查土地位置，赫然發現竟是在精華關埔重劃區，最後林女在稅務人員建議下，將土地賣出，從低收入戶搖身一變成千萬富婆。

林姓女子2021年3月突收到13萬6000元「地價稅」欠稅單，嚇壞立刻拿單據帶2歲稚女前往稅務局詢問，「自己沒房沒地靠打零工怎麼會欠稅」，稅務人員見母女倆身形單薄無助模樣，立刻幫忙查詢。

經查發現，原來這筆土地持有人是林女祖母，但祖母長年欠稅未繳，僅有的2名兒子也相繼過世，而祖母也在2020年離世，因此林女是唯一孫女更成該筆土地唯一繼承人，因此得負擔繳納土地稅。

林女聽完稅務人員解釋後，坐立難安迷茫說，父母在她小時候離異，她跟著媽媽生活過得並不順遂，偏偏命運做對，自己在2019年婚姻也觸礁獨自撫養稚女，四處打零工甚至居無定所，現在竟得為天上掉下來稅單負責，真的無能為力。

稅務人員不捨並派員前往勘查土地位置，發現土地位置竟坐落在精華關埔重劃區，附近有COSTCO，甚至不少新建大樓林立，生活機能無虞，而該土地雖有磚造老房，但已破舊不堪也不適合讓林女入住，經稅推務人員估價，該筆土地約37坪若以60萬1坪計價，至少可用2千萬出售，倘若林女最後因無力繳納遭強制執行，走法院拍賣程序僅可拍得1千萬元，林女在稅務人員詳細說明後，隔月火速繳清欠稅。

日前，稅務人員接到林女電話，林女在電話那頭不斷致謝，土地以2千萬左右出售，終於可以和女兒過上正常日子，人生就此從谷底翻身，更讓稅務人員感到無比欣慰。

竹市稅務局局長蘇蔚芳指出，欠地價稅通常都是祖先過世後遺留土地，但大部分都會因此後代子孫太多及產權複雜，甚至為了土地值錢演變成「看得到卻繼承不到狀況」，林女個案是唯一繼承人屬相當少見，見到同仁積極處理，不僅讓納稅義務人能用不錯價格脫手土地，或許還能改善使人發愁生活。

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