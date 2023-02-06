韓國瑜286字悼念星雲大師　「世上有3種人值得我們敬仰」

記者黃翊婷／綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午辭世，享耆壽97歲。前高雄市長韓國瑜今日（6日）凌晨1時許透過臉書發出一篇286字的文章悼念，「我曾說過世界上有3種人值得我們敬仰，其中最讓我敬佩的就是宗教家，以無私的心來自度度人、普度眾生，而星雲大師就是這樣的宗教家。」

▲韓國瑜在臉書分享過去與星雲大師的合照。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

星雲大師在宗教界舉足輕重，也從來不避諱接觸或談論政治，曾先後擔任國民黨黨務顧問、中央評議委員等，但他長年受糖尿病所苦，近年來多次因為身體狀況進出醫院、開刀，面對病痛，他依然保持開朗態度，看淡生死，還堅持參與公開活動。

韓國瑜6日在臉書PO文表示，5日最令人哀痛的消息，莫過於得知星雲大師圓寂，而在哀痛中令人稍感欣慰的，是聽聞大師是在弟子們的陪伴中安詳離世，享耆壽97歲。

韓國瑜說，他從小跟著母親禮佛，長大後很榮幸能與星雲大師有過幾面之緣，「我曾說過世界上有3種人值得我們敬仰，其中最讓我敬佩的就是宗教家，以無私的心來自度度人、普度眾生，而星雲大師就是這樣的宗教家。」

文章最後，韓國瑜感謝星雲大師用一生來弘法利生，讓人間佛教遍地開花，星雲大師曾說「人一生活的歲數多少不重要，重要的是留下的生命意義」，他相信星雲大師此生所傳遞的生命意義，一定會在全世界的佛教徒心中留下深遠影響。