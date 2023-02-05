吉林女高中生失蹤92天透端倪？　其父稱「近期有結果」直播案情

▲吉林失蹤高三女鄭春梅，其父預告「近期有結果」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸江西15歲高中生胡鑫宇失蹤106天，遺體在學校後山被尋獲，引起各方關注。幾乎同一時間，吉林一名女高中生鄭春梅至今失蹤92天毫無訊息。根據陸媒《黑龍江網》今（5）日報導稱，女高中生父親上網預告，警方近期會有結果，自己會用直播方式告知大眾。

綜合陸媒之前報導，2022年11月4日晚間，吉林省吉林市第十三中學高三學生鄭春梅從校外租住的房子內出走，此後消失在約3.6公里外的吉林大橋，當時鄭雲江發現女兒失蹤立刻報警尋找。

當時女高中生父親十分擔憂，「他們失蹤就差20天，同時上的熱搜，但現在還是沒有新線索，看到胡鑫宇的案件現在特別著急上火，也擔心我女兒會這樣。」

▲失蹤高三少女鄭春梅面貌清秀。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，女高三生鄭春梅失蹤的時間點是2022年11月3日，當時她最後一個結束晚自習離開學校，但沒有直接回住處。事後警方她的手機在吉林大橋下，隔天0時02分，鄭春梅有回到欣昌社區住所，監視器顯示有一名男子尾隨在後。

鄭春梅父親轉述畫面稱，「男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰，直至0時06分，女兒回到住所，男子返回。」案件調查至今毫無音訊，他著急尋找差點病倒，年前發生急性腸梗阻住院。

昨4日女高三生失蹤的第92天，《黑龍江網》最新報導稱，女高三生父親鄭雲江親口告訴媒體，長春市和吉林市兩地警方1月31日曾到訪家中，針對女兒的失蹤事件家屬溝通，目前案件還在偵辦中。

「警方說近段時間會出結果，給我們家屬一個明確答復，有結果之後，我會用直播的方式跟大家說。」鄭雲江說，也希望全國各大媒體和自媒體的所有熱心人士能夠幫女兒相關失蹤影片，幫忙擴散消息，幫助我們提供更多的線索。